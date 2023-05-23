Власть 23 мая 2023, 16:12 Путин примет участие в саммите ЕАЭС в Москве Президент Путин 24–25 мая примет участие в мероприятиях саммита ЕАЭС в Москве РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В среду, 24 мая, глава глава государства выступит на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума с речью по вопросу Евразийской интеграции в многополярном мире. А 25 мая президент примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

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«Планируется рассмотреть ход реализации приоритетов российского председательства в Евразийском экономическом союзе в 2023 году», — уточнили в Кремле.

Речь идет об обеспечении энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости и других вопросах. Также на полях саммита Путин проведет встречи с лидерами стран — членов ЕАЭС и приглашенных на мероприятие государств.

Во вторник, 23 мая, президент вручил государственные награды, сообщили «Известия». Мероприятие прошло в Екатерининском зале Кремля. Знаками отличия наградили выдающихся россиян, которые внесли свой вклад в развитие страны.