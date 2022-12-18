Власть 18 декабря 2022, 14:44 Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны на следующей неделе «Россия 1»: президент Путин поучаствует в расширенном заседании коллегии Минобороны Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Об этом сообщили в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Ждем важных заявлений», — отметил автор программы Павел Зарубин.

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Глава государства традиционно участвует в итоговых коллегиях оборонного ведомства. Еще в ноябре он говорил, что в числе тем предстоящего заседания будут вопросы гособоронзаказа и задачи перед оборонной промышленностью.

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Ранее, 15 декабря, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, Владимир Путин поручил скорректировать планы работы ОПК и гособоронзаказа. Он указал на то, что затягивание сроков, как и форматный подход, в этой сфере недопустимы. А в конце ноября президент заявил о необходимости увеличивать объем работы ответственным за ОПК, нарастить объемы производства и поставок военной продукции, в первую очередь на нужды спецоперации.