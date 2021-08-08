Путин примет участие в конференции в рамках Совбеза ООН

В понедельник, 9 августа, состоится конференция в рамках Совбеза ООН. Ее участники обсудят укрепление морской безопасности. К разговору по видеосвязи присоединится президент России Владимир Путин.

«В понедельник Владимир Владимирович Путин примет участие по видеосвязи в конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему „Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества“», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Кремля.

Это мероприятие пройдет по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди: в августе страна председательствует в Совбезе ООН.

Также завтра российский президент планирует пообщаться с членами паралимпийской сборной РФ в преддверии соревнований в Токио. Как отметили в Кремле, сейчас спортсмены проходят финальную подготовку к Паралимпиаде на тренировочных базах в разных регионах России.