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    08 августа 2021, 15:27

    Путин примет участие в конференции в рамках Совбеза ООН

    Андрей Иванов

    В понедельник, 9 августа, состоится конференция в рамках Совбеза ООН. Ее участники обсудят укрепление морской безопасности. К разговору по видеосвязи присоединится президент России Владимир Путин.

    Путин примет участие в конференции в рамках Совбеза ООН

    «В понедельник Владимир Владимирович Путин примет участие по видеосвязи в конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему „Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества“», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Кремля.

    Это мероприятие пройдет по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди: в августе страна председательствует в Совбезе ООН.

    Также завтра российский президент планирует пообщаться с членами паралимпийской сборной РФ в преддверии соревнований в Токио. Как отметили в Кремле, сейчас спортсмены проходят финальную подготовку к Паралимпиаде на тренировочных базах в разных регионах России.