13 февраля 2023, 15:42
Путин примет участие в ежегодном совещании судей
Кремль: президент Путин 14 февраля примет участие в ежегодном совещании судей
Президент России Владимир Путин 14 февраля в режиме видеоконференции примет участие в ежегодном совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
На повестке совещания — анализ рассмотрения различных категорий дел военными судами, практика привлечения судей к дисциплинарной ответственности, современные проблемы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, осуществления правосудия по административным делам и вопросы гражданского судопроизводства.
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«Также совещание будет посвящено приоритетным задачам текущего года и подведению итогов работы российской судебной системы в 2022 году», — добавили в пресс-службе Кремля.
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Ранее Путин на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым сообщил, что поддерживает работу ведомства по контролю за соблюдением законных прав россиян.
Владимир Путин
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