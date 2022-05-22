Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме. Об этом сообщил РИА «Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что выступление Путина состоится по видеосвязи.

Форум стартует 26 мая в Бишкеке. Помимо российского лидера, на нем должны выступить премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.

Кроме стран ЕАЭС, заявки на участие в форуме подали 10 государств. Большинство участников также выступят по видеосвязи — очно будут присутствовать только президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, уточнил «Коммерсант.

Мероприятие направлено на развитие экономического сотрудничества. Ожидается, что форум соберет около 1,7 тысячи предпринимателей из разных стран. Около 30 компаний из стран ЕАЭС намерены представить на нем свою продукцию. В программе — пленарное заседание с участием глав государств и шесть панельных сессий. Участники обсудят перспективы евразийской интеграции в эпоху глобальных изменений.