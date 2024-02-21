Власть 21 февраля 2024, 00:25 Путин примерил пуховик с надписью «бушлат из России» и срезал бирку Путин на конкурсе «Знай наших» померил пуховик с надписью «бушлат из России» РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин примерил пуховик российского производства с надписью «бушлат из России», а на просьбу использовать его фотографию на одежде бренда пошутил, что такая примерка окажется лучше снимка. Это произошло на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

После пленарной сессии главе государства продемонстрировали выставку брендов в ходе конкурса «Знай наших». На одном из стендов показали продукцию бренда ДНК (DNK Russia) из Ростовской области. Лидеру РФ дали пуховик, который, как отметил представитель организации, носят люди по всему миру. Особенно покупателям нравится надпись «бушлат из России».

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Президент согласился примерить зимний элемент одежды. Представитель бренда отметил, что бирку с пуховика «можно только срезать». На это Путин пошутил: «Перекусить нельзя». Потом российского лидера спросили об использовании его фото при изготовлении одежды.

«Слушайте, я надеваю ваш бушлат. Это лучше, чем фотография», — отметил он.

На форуме глава государства также заявил, что Россия сегодня нуждается в сильных идеях. Страна сейчас переживает «особое время».