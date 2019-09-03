Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В Приморье он прибыл из Монголии, где присутствовал на праздновании 80-й годовщины победы на Халхин-Голе.

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Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин примет участие в ВЭФ и встретится с иностранными лидерами-участниками форума. Президент также обсудит вопросы развития Дальнего Востока с представителями общественности.

Под председательством президента состоится заседание президиума Госсовета по вопросу о национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

ВЭФ пройдет 4–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с 4 по 6 сентября. Участники форума обсудят содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее стало известно, что Владимир Путин встретится на полях с официальными лицами Китая, Малайзии, Японии и Индии.