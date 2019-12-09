Путин прилетел в Париж на саммит «нормандской четверки»

СМИ: Миллер и Новак будут на переговорах Путина и Зеленского Подробнее

Российский лидер прибыл во Францию для участия в саммите глав стран «нормандской четверки». Владимир Путин встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Участники обсудят вопрос об урегулировании ситуации в Донбассе. Саммит завершится итоговой пресс-конференцией со всеми участниками встречи.

После саммита Владимир Путин встретится для двусторонних переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран обсудят вопрос выполнения Минских соглашений.

Кроме того, по данным СМИ, на переговорах будут присутствовать российский министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Это говорит о том, что Путин и Зеленский могут обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг контракта по транзиту российского газа через территорию Украины.