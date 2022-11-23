Власть 23 ноября 2022, 15:41 Путин прилетел в Ереван на саммит ОДКБ Президент России Путин прибыл с визитом в Ереван для участия в сессии ОДКБ РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин 23 ноября прилетел в Ереван для участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Заседание состоится в узком и расширенном составе.

Путина в аэропорту встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В знак приветствия главы государств обменялись рукопожатиями и приобняли друг друга.

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Политики дошли до президентского автомобиля Aurus. Пашинян сел на пассажирское сидение справа, где обычно ездит Путин. Президент России обогнул автомобиль и присоединился к премьеру Армении.

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В пресс-службе Кремля сообщили, что на саммите в Ереване участники рассмотрят ключевые направления взаимодействия в ОДКБ, а также актуальные мировые и региональные проблемы.

В столице Армении Путин проведет встречу с Пашиняном. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у главы государства «будет возможность переговорить» с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Утром 23 ноября в Ереван прибыл секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что участники ОДКБ обсудят около 20 важных вопросов, сообщил RT.