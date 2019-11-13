Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит стран БРИКС в столицу Бразилии. Об этом сообщил RT, который ведет прямую трансляцию с мероприятия.

Сегодня у российского лидера запланированы две встречи. Первая — с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры двух держав обсудят ситуацию по товарообороту и не исключено, что обсудят совместную работу по разработке углеводородов на Арктическом шельфе и на Дальнем Востоке России.

Вторая встреча с президентом Китая Си Цзиньпином. Соседняя страна по-прежнему остается крупнейшим партнером России по товарообороту, который составляет более 108 миллиардов долларов. На встрече Владимир Путин и товарищ Си обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества.

Переговоры президента России с его бразильским коллегой Жаиром Болсонаро пройдет в четверг, 14 ноября.

В пятерку стран БРИКС входят Бразилия, Россия. Индия, Китай и ЮАР. Вместе они формируют 31% мирового ВВП. На саммите в Бразилиа лидеры пяти стран обсудят самый широкий спектр международных проблем. От экологии до возможностей цифровой эпохи.