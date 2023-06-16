Власть 16 июня 2023, 17:52 Путин пригрозил Украине «санитарным кордоном» Президент Путин: Россия создаст санитарный кордон, если Украина не прекратит атаки РИА «Новости»

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Россия обсудит возможность создания «санитарного кордона» на Украине, если киевский режим не прекратит атаки. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Атаки на Россию, в том числе на Кремль и Белгородскую область — это попытки спровоцировать Россию на серьезные ответные действия», — заявил глава государства во время выступления.

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Ударами по приграничным территориям украинская армия пытается отвлечь Россию от направлений боевых действий, на которых Киев запланировал свой «главный удар», подчеркнул Путин.

Путин также добавил, если бы у власти США были другие люди, то можно было бы мирно урегулировать ситуацию еще до начала специальной военной операции на Украине. Но Украина и Западные страны от него отказались.

Во время выступления президент также указал на втягивание НАТО в конфликт на Украине. При этом ВСУ при наступлении ни на одном из участков не достигли своих задач.

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