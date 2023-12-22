Власть 22 декабря 2023, 14:56 Путин пригласил президента Палестины Аббаса в Россию Путин напомнил президенту Палестины Аббасу о своем приглашении в Россию РИА «Новости»

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Обострение палестино-израильского конфликта в секторе Газа стали главной темой переговоров президента России Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили последние события с учетом проведенных контактов с главами ближневосточных государств. Владимир Путин рассказал собеседнику о шагах, которые предпринимает Россия для деэскалации конфликта, а также поставках гуманитарной помощи пострадавшим жителям Газы.

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Лидеры двух стран согласились, что конфликт необходимо остановить и вернуться к урегулированию на условиях создания Палестины в границах 1967 года.

Также собеседники выразили готовность укреплять дружественные отношения между двумя государствами. Владимир Путин в конце беседы напомнил президенту Палестины о своем приглашении в Россию в сроки, которые устроят обоих.

Изначально визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию планировался на 15 ноября. Но из-за сложной ситуации в регионе поездку отложили на неопределенный срок. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Он подчеркнул, что российская сторона с пониманием отнеслась к просьбе о переносе сроков визита палестинского лидера.