Путин пригласил Нурмагомедова в Кремль

Президент Владимир Путин встретится в Кремле с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнет и когда ситуация эпидемическая успокоится, они обязательно встретятся», — привело РИА «Новости» слова Пескова.

Официальный представитель Кремля отметил, что пока нет точных дат встречи Путина и Нурмагомедова. Ранее глава государства по телефону поздравил спортсмена с победой над Джастином Гейджи.

Бой с американцем состоялся 24 октября в Абу-Даби. Нурмагомедов в 29-й раз остался непобежденным и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после встречи с соперником россиянин заявил о завершении карьеры. По словам Нурмагомедова, он ушел на самом пике и считает это время самым подходящим.

Раньше Нурмагомедова тренировал отец, который скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. После смерти отца боец пообещал матери, что больше не будет драться. Сейчас Нурмагомедов находится в Махачкале, куда прилетел утром 27 октября.