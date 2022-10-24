Путин пригласил Алиева и Пашиняна на трехсторонний саммит в Россию | 360°

Власть 24 октября 2022, 22:17 Путин пригласил Алиева и Пашиняна на трехсторонний саммит в Россию МИД России: Путин пригласил на трехсторонний саммит Пашиняна и Алиева РИА "Новости"

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Президент Владимир Путин пригласил лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит. Такой информацией поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Одной из главных тем очередного саммита станет обсуждение всего комплекса трехсторонних и двусторонних вопросов, уточнили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

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Правительство России, добавили в МИД, «беспокоят тревожные тенденции, которые набирают обороты в Закавказье». Запад явно пытается перенести туда отработанные на Украине конфронтационные схемы.

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Ранее Путин пригласил всех лидеров стран СНГ в Санкт-Петербург, где в конце 2022 года проведут неформальный саммит. Глава государства также заявил, что сейчас предпринимаются серьезные усилия для того, чтобы страны Содружества Независимых Государств перешли на расчеты в нацвалютах.