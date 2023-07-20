Власть 20 июля 2023, 18:43 Путин приехал в регион, в котором не был 9 лет Путин приехал в Мурманскую область впервые с 2014 года РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Мурманскую область. Об этом сообщил ТАСС.

Глава государства не посещал северный регион девять лет. В последний раз он был в Мурманской области в 2014 году. Тогда Путин участвовал в праздновании Дня ВМФ в Североморске.

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Днем 20 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у Путина сегодня состоится региональная поездка. Официальный представитель Кремля не уточнил, куда направится глава государства.

Песков отметил, что о региональных визитах президента и местах, которые он посетит, не говорят заранее «по понятным причинам».

Предыдущая региональная поездка Путина состоялась в конце июня. Тогда глава государства побывал в Дагестане и лично пообщался с жителями Дербента. Песков отмечал, что президент сам принял это решение, поскольку его вышел встречать весь город.