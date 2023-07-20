20 июля 2023, 18:43
Путин приехал в регион, в котором не был 9 лет
Путин приехал в Мурманскую область впервые с 2014 года
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Мурманскую область. Об этом сообщил ТАСС.
Глава государства не посещал северный регион девять лет. В последний раз он был в Мурманской области в 2014 году. Тогда Путин участвовал в праздновании Дня ВМФ в Североморске.
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Днем 20 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у Путина сегодня состоится региональная поездка. Официальный представитель Кремля не уточнил, куда направится глава государства.
Песков отметил, что о региональных визитах президента и местах, которые он посетит, не говорят заранее «по понятным причинам».
Предыдущая региональная поездка Путина состоялась в конце июня. Тогда глава государства побывал в Дагестане и лично пообщался с жителями Дербента. Песков отмечал, что президент сам принял это решение, поскольку его вышел встречать весь город.
Россия
Владимир Путин
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