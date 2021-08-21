Путин приехал в Нижний Новгород на праздник 800-летия города

Праздничные мероприятия в честь 800-летия со дня основания пройдут в субботу, 21 августа, в Нижнем Новгороде. В крупнейший город Поволжья прибыл президент России Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным пресс-службы Кремля, глава государства посмотрит на результаты глобальной реконструкции Нижегородского кремля, посетит парк отдыха «Швейцария», где прошло благоустройство. Кроме того, российский лидер посетит торжественное гала-шоу «Начало нового».

В графике поездки Владимира Путина говорится также о встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Глава региона впервые пригласил президента России на празднование 800-летия Нижнего Новгорода во время рабочей встречи в Сарове в ноябре 2020 года. Тогда Владимир Путин посещал Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

Нижний Новгород основал князь Юрий Всеволодович в 1221 году в месте слияния Оки и Волги. Это место называется Стрелка и является одной из достопримечательностей города наряду с Чкаловской лестницей и Нижегородским кремлем.