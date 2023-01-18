Власть 18 января 2023, 13:43 Путин приехал в мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда Президент Путин приехал в мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда

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Российский президент Владимир Путин 18 января находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Днем он посетил экспозицию Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путина в музее сопровождали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан.

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Ранее в среду глава государства возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области и посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где похоронены жертвы блокады Ленинграда и участники Великой Отечественной войны.

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Кроме того, президент встретился с ветеранами.