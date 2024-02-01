Власть 01 февраля 2024, 17:08 Путин приехал на ВДНХ для участия в съезде «Движение Первых» Путин прибыл на выставку «Россия» для участия в съезде «Движения Первых» РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин приехал на выставку-форум «Россия», чтобы принять участие в закрытии съезда «Движения Первых». Об этом сообщило РИА «Новости».

Вместе с участниками объединения глава государства спел гимн. А перед этим все присутствующие в зале обняли друг друга.

О планах Путина посетить закрытие съезда «Движения Первых» ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что президент обратится к молодежи и детям.

Сообщество детей, подростков и взрослых, «Движение Первых» объединило государственные и общественные институты, чтобы сформировать единую воспитательную среду среди учащихся школ и студентов.

Участниками объединения уже стали свыше четырех миллионов человек.