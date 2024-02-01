01 февраля 2024, 17:08
Путин приехал на ВДНХ для участия в съезде «Движение Первых»
Путин прибыл на выставку «Россия» для участия в съезде «Движения Первых»
Президент Владимир Путин приехал на выставку-форум «Россия», чтобы принять участие в закрытии съезда «Движения Первых». Об этом сообщило РИА «Новости».
Вместе с участниками объединения глава государства спел гимн. А перед этим все присутствующие в зале обняли друг друга.
О планах Путина посетить закрытие съезда «Движения Первых» ранее сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что президент обратится к молодежи и детям.
Сообщество детей, подростков и взрослых, «Движение Первых» объединило государственные и общественные институты, чтобы сформировать единую воспитательную среду среди учащихся школ и студентов.
Участниками объединения уже стали свыше четырех миллионов человек.
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Выставка-форум «Россия»
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