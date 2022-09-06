Путин приехал на учения «Восток-2022» | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 09:52)

Путин приехал на учения «Восток-2022»

Пресс-секретарь президента Песков: Путин приехал на учения «Восток-2022»

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Российский президент Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский, где проходят учения «Восток-2022». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

Дмитрий Песков добавил, что глава государства на полигоне проводит совещание с представителями Минобороны, в том числе с главой ведомства Сергеем Шойгу.

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«В настоящий момент Путин проводит совещание с представителями Министерства обороны. Там и министр обороны Шойгу, и начальник Генштаба [Валерий] Герасимов», — сказал представитель Кремля. Его слова передал ТАСС.

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Он добавил, что совещание проходит в закрытом режиме. По его словам, после этого, если погода в Приморье прояснится, российский лидер и главнокомандующий смогут посмотреть часть этих учений.

Минобороны РФ

Военные учения

Владимир Путин

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