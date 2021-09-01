Путин прибыл во Владивосток, чтобы лично пообщаться со школьниками

Президент РФ Владимир Путин прилетел во Владивосток в День знаний. Для начала глава государства планирует пообщаться с местными школьниками, а затем примет участие в открытии Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщило РИА «Новости».

Помимо этого, российский лидер посетит мероприятие подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде, а также поучаствует в церемонии открытия социальных объектов в Дагестане в режиме онлайн. Об этом рассказал сайт NEWS.ru.

Вечером 1 сентября состоится встреча президента с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. На следующий день Путин проведет переговоры по социальном-экономическим вопросам региона.