Власть 13 января 2023, 11:42 Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии Президент РФ Путин приехал в Уфу на прощание с первым президентом Башкирии Рахимовым

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Президент России Владимир Путин прибыл в Уфу на прощание с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым. Трансляцию церемонии ведет издание «Медиакорсеть».

Траурное мероприятие проходит в государственном концертном зале «Башкортостан». Проститься с первым президентом республики пришли толпы. Возле гроба установили почетный караул. К месту захоронения гроб доставит специализированный лафет.

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Церемонию также посетили первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкирии Радий Хабиров.

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Муртаза Рахимов руководил Башкирией более 20 лет, был видным политическим и государственным деятелем. В начале 1990-х был председателем Верховного совета Башкирской АССР, первым президентом республики стал в 1993 году. В отставку ушел в 2010-м. Скончался 11 января 2023 года после продолжительной болезни. Рахимову было 88 лет.