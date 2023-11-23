Власть 23 ноября 2023, 13:04 Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ Путин прилетел в Минск, где примет участие в саммите ОДКБ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин днем 223 ноября прилетел в Минск для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российский лидер сошел с трапа самолета в метель. Кадры его прибытия опубликовали в Telegram-канале журналисты кремлевского пула.

Президента России встретил почетный караул.

Лидер стран — участниц ОДКБ обсудят вопросы взаимодействия членов организации. В том числе они поднимут тему совершенствования системы коллективной безопасности, международные и региональные проблемы.

Глава министерства иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник назвал главной задачей ОДКБ сохранение солидарности всех стран-участниц.

В мероприятиях организации не примут участие представители Армении. МИД России раскритиковал это решение. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что оно вызывает сожаление.