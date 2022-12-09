Власть 09 декабря 2022, 03:17 Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию. В Бишкеке российский лидер примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На полях саммита у Путина запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Как отмечал Кремль, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета планируется рассмотреть текущие вопросы деятельности союза. Кроме того, участники саммита намерены наметить ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов и улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг.

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«Предстоит принять ряд важных конкретных решений, в том числе в сфере энергетики и торговли, утвердить основные направления международной деятельности ЕАЭС», — говорилось в сообщении.

Саммит пройдет в Бишкеке 9 декабря. В составе участников ЕАЭС находятся Россия, Белоруссия, Киргизия, Армения и Казахстан.

После перехода на оплату газа в ЕАЭС в рублях, страны — участницы объединения могут перейти на расчеты в российской валюте при оплате за основные товары, сообщала в октябре замдиректора Банковского института развития Юлия Макаренко. В эту категорию, по ее словам, входят удобрения, уголь и нефть.