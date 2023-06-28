Власть 28 июня 2023, 19:33 Путин прибыл с визитом в Дагестан Президент Владимир Путин посетил исторические места Дербента в ходе визита в Дагестан РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин днем 28 июня прибыл с рабочим визитом в Дагестан. Глава государства посетил Дербент, где осмотрел исторические достопримечательности, сообщили «Известия».

Компанию президенту составил глава Дагестана Сергей Меликов. Он рассказал Путину об особенностях Каспийского моря — так называемой короткой волне.

Реклама

Корреспондент ТАСС сообщил, что по случаю приезда главы государства в республике усилили меры безопасности. В Дербенте перекрыли несколько центральных улиц, а на подъезде к городу установили систему ПВО. В населенном пункте начали патрулирование правоохранители из разных районов Дагестана.

Агентство напомнило, что Владимир Путин проведет рабочее совещание по вопросам туризма, переговорит с главой республики Сергеем Меликовым, а также примет участие в ряде других мероприятий. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент займется вопросами развития туризма, включая туризм в Северо-Кавказском федеральном округе.

По мнению члена Общественной палаты Воронежской области и путешественника Михаила Глущенко, Кавказ станет самым популярным направлением у российских туристов. Он добавил, что туры активно бронируют в Дагестан и Чечню.