Путин прибыл с однодневным визитом в Пекин

Президент Владимир Путин прибыл в Пекин. Рабочая поездка продлится один день. Глава государства встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и посетит открытие Олимпийских игр.

О прибытии Путина в столицу Китая написал «Интерфакс». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что переговоры лидеров России и КНР будут полноформатными, хотя в стране действуют ограничения по коронавирусу.

Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что после российско-китайского саммита будет совместное заявление глав государств. Также будет подписано около 15 документов.

После переговоров и совместного обеда Путин и Си Цзиньпин планируют посетить церемонию открытия Олимпиады. Песков обращал внимание, что президент не планирует встречаться в Пекине с руководителями других стран и организаций, которые приедут на открытие ОИ.

Накануне Путин выступил против политизации спорта и попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации, сообщала «Газета.ru».