Власть 30 июля 2023, 11:30 Путин прибыл на парад ВМФ в Петербурге Кремль: президент Путин принимает парад ВМФ в Петербурге

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Президент России Владимир Путин принял парад Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге. На борт катера у Петропавловской крепости вместе с главой государства поднялся министр обороны Сергей Шойгу. Об этом написал ТАСС.

Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Неве и поздравил экипажи с Днем Военно-морского флота, который отмечается сегодня.

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«Сегодня мы поздравляем отважные экипажи кораблей и подводных лодок, бесстрашных летчиков морской авиации, личный состав ее наземных служб, мужественных бойцов береговых войск, нашу дерзкую морскую пехоту», — отметил президент.

Он пожелал российскому военно-морскому флоту беззаветно и трепетно служить России. Он также констатировал, что российский флот последовательно наращивает свою мощь, в этом году состав ВМФ пополнится 30 кораблями разных классов.

На трибуну по приглашению Владимира Путина прибыли лидеры ряда африканских стран (Конго, Мали, Эритреи и других), приезжавшие на форум «Россия — Африка».

Как отметили в пресс-служба Кремля, по традиции мероприятие будет включать морскую и наземную составляющие. В параде примут участие 45 кораблей, катеров и подлодок и около трех тысяч военнослужащих. Торжественный марш парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии завершит праздничное мероприятие. А вечером в Петербурге и Кронштадте устроят салют и фейерверк.