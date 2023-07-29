Власть 29 июля 2023, 18:54 Путин прервал встречи с африканскими лидерами ради общения с многодетными семьями Пресс-секретарь Песков: Путин прервал встречи с лидерами Африки ради многодетных семей РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин прервал переговоры с лидерами африканских государств ради общения с многодетными семьями, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. На 29 июня у российского лидера было намечено пять встреч, сообщил ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Владимир Путин внес изменений в рабочий график. Президент не хотел, чтобы представители многодетных семей долго ждали встречи с ним.

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На 29 июля у Путина было намечено пять встреч с лидерами африканских стран. Переговоры должны были состояться с президентами ЮАР, Гвинеи-Бисау, Буркина-Фасо, Конго, а также главой переходного периода Мали Ассими Гоитой.

С многодетными семьями Владимир Путин пообщался в режиме ВКС. Он поблагодарил родителей за то, что они воспитывали дочерей и сыновей в атмосфере любви, заботы и взаимного уважения. Глава государства поздравил одного из уже взрослых сыновей — Виктора Горелова, которому 29 июля исполнилось 19 лет. Президент отметил, что двое других молодых людей в эти дни принимают присягу в армии. Он пожелал им достойной службы.