Путин прервал самоизоляцию и провел встречу по Дальнему Востоку
«Президент минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков РИА «Новости».
Сегодня Путин принял в Кремле вице-премьера, полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и главу Минвостокразвития Александра Козлова. На сайте Кремля опубликованы фотографии с этой встречи.
В пресс-службе президента рассказали, что на встрече особое внимание уделили возведению объектов социальной инфраструктуры в Бурятии и Забайкальском крае.
На прошлой неделе Владимир Путин проводил все встречи и совещания по видеосвязи в рамках профилактики распространения коронавируса. С 29 марта в России ввели режим изоляции.
Сам Песков 6 апреля отвечал на вопросы журналистов в формате телефонной конференции с представителями СМИ.