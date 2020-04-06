Путин прервал самоизоляцию и провел встречу по Дальнему Востоку

Президент Владимир Путин минимизировал очные контакты, но полностью не изолировался. В понедельник он провел встречу, посвященную развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Президент минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков РИА «Новости».

Сегодня Путин принял в Кремле вице-премьера, полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и главу Минвостокразвития Александра Козлова. На сайте Кремля опубликованы фотографии с этой встречи.

Источник: kremlin.ru

В пресс-службе президента рассказали, что на встрече особое внимание уделили возведению объектов социальной инфраструктуры в Бурятии и Забайкальском крае.

На прошлой неделе Владимир Путин проводил все встречи и совещания по видеосвязи в рамках профилактики распространения коронавируса. С 29 марта в России ввели режим изоляции.

Сам Песков 6 апреля отвечал на вопросы журналистов в формате телефонной конференции с представителями СМИ.