Президент России Владимир Путин предупреждал о необходимости гарантий безопасности от США и НАТО еще в 2007 году, во время выступления на Мюнхенской конференции. Однако его послание не поняли, в результате чего отношения между Россией и Западом переживают эскалацию. Такое мнение высказал Тед Карпентер в материале для журнала The National Interest.

«Выступление на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года должно было развеять все сомнения о том, считает ли Россия политику НАТО в целом и неумолимый марш альянса на восток в частности провокационными и угрожающими. Путин предупреждал своих западных коллег изменить курс», — написал Карпентер.

Он отметил, что чиновники США и НАТО назвали речь воинственной и не способствующей сердечным отношениям между Востоком и Западом. При этом для накаливания обстановки многое сделали и сами страны Североатлантического альянса.

Журналист называет «шокирующе самонадеянным» вмешательство Запада во внутреннюю политику Украины, чтобы помочь демонстрантам сместить пророссийского президента. По его словам, это стало наглой провокацией и вызвало всплеск напряженности.

«С тех пор ситуация неуклонно ухудшалась, поскольку Вашингтон вливал оружие в Украину и относился к этой стране как к военному клиенту», — считает Карпентер.

Автор полагает, что если требования РФ о гарантиях безопасности будут проигнорированы и на этот раз, это может привести к серьезным последствиям. Он заявил, что попытки Штатов и союзников загнать Россию в угол крайне неразумны, если они рассчитывают «избежать войны с хорошо вооруженной великой державой».

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от продолжения расширения НАТО на восток, присоединения к альянсу Украины и создания военных баз в республиках бывшего СССР.

Переговоры России и США, НАТО и Евросоюза по вопросам гарантий безопасности прошли в начале января. Конкретных результатов они пока не принесли.