Путин предупредил об опасности военной активности НАТО

Международная ситуация в настоящее время складывается весьма непросто. Активность НАТО и расшатывание системы контроля над вооружением таят опасность.

Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему в своем поздравлении с Днем защитника Отечества.

«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы, такие как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО», — сказал глава российского государства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что силы НАТО несколько недель назад привели в готовность в связи с рисками украинского обострения, но они до сих пор не развернуты. Он призвал Россию искать дипломатическое решение кризиса в Донбассе, так как решение о признании ДНР и ЛНР, по мнению генсека, чревато серьезным последствиями для безопасности Европы.

Владимир Путин 21 февраля в обращении к россиянам объявил о решении признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ранее его об этом попросило руководство этих территорий.