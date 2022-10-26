Путин предупредил об опасности терактов на объектах энергетики и транспорта в странах СНГ | 360°

Власть 26 октября 2022, 15:26 Путин предупредил об опасности терактов на объектах энергетики и транспорта в странах СНГ Президент Путин призвал страны СНГ усилить защиту объектов энергетики и транспорта РИА "Новости"

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Взрыв на Крымском мосту и попытки диверсий на Курской атомной электростанции показали необходимость усилить защиту объектов энергетики и транспорта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ.

Президент подчеркнул, что после диверсий, которые произошли на российской территории, всем остальным государствам необходимо принять дополнительные меры защиты.

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«Теракт на Крымском мосту, попытки диверсий на Курской АЭС, <...> да и многие другие инциденты показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры. Именно эти объекты, а также места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены», — привела слова Путина пресс-служба Кремля.

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Российский лидер выразил уверенность, что сегодняшнее заседание станет еще одним вкладом в укрепление безопасности стран Содружества Независимых Государств и повысит эффективность сотрудничества спецслужб по нейтрализации общих угроз.

За подрывом грузового автомобиля на Крымском мосту стояла ячейка, которую координировал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Такие данные привела ФСБ.

В ведомстве уточнили, что всего в группировке состояли 12 человек, из которых восемь оперативно задержали. После взрыва Крымский мост начали восстанавливать. Автомобильное движение возобновили в день теракта. Для грузовиков и автобусов запустили паром.