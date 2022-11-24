Важное 24 ноября 2022, 18:11 Путин предупредил о тяжелых последствиях введения потолка цен на нефть Путин: введение потолка цен на нефть приведет к тяжелым последствиям РИА «Новости»

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Попытки ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжелым последствиям, предупредил президент РФ Владимир Путин в беседе с премьером Ирака Мухаммедом Судани. О телефонном разговоре политиков сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны затронули ряд актуальных вопросов, в частности совместную работу России и Ирака в рамках формата ОПЕК+. И Путин, и Судани оценили взаимодействие положительно и выразили уверенность, что оно позволяет обеспечивать стабильность нефтяного рынка в мире.

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Отдельно Путин обратил внимание на попытки западных стран ограничить стоимость российской нефти. Президент РФ подчеркнул, что введение потолка цен на топливо идет вразрез с принципами рыночных отношений. По его словам, такие действия обернутся тяжелыми последствиям для глобального рынка энергоресурсов.

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Также Путин и Судани обсудили эскалацию на севере Ирака. Российский лидер указал на необходимость разрешать возникающие вопросы, используя политико-дипломатическими средства. В завершении беседы политики условились продолжать контакты на разных уровнях.