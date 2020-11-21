Путин предупредил о риске девальвации нацвалют

Девальвация национальных валют несет в себе большой риск. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Фискальные доходы снижаются, при этом необходимость дополнительной поддержки экономики увеличивается.

С таким заявлением Путин выступил на саммите G20, который проходит в режиме видеоконференции под председательством Саудовской Аравии.

Вклад ослабления курса рубля в инфляцию в 2020 году составит один процентный пункт, говорили в Банке России. Этот показатель уже заложен в прогнозируемый рост цен на 3,9–4,2%. Ослабление нацвалюты может проявить себя в 2021-м. В РФ вклад дезинфляции в текущую динамику цен гораздо сильнее, чем по миру. Об этом газете «Известия» рассказал аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Рост цен в январе–ноябре 2020 года сопоставим с уровнем 2018-го.

На саммите G20 Путин также сравнил нынешний мировой экономический кризис с Великой депрессией, писала «Газета.ru». Сейчас люди наблюдают беспрецедентные по масштабу проблемы, с которыми человечество столкнулось в 2020 году. К кризису привела пандемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности.