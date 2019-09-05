Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет

Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ. Москва при этом не намерена первой развертывать такие ракеты.

Прекращение действия ДРСМД между США и РФ обсудили российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме. Трансляция пленарного заседания ведется на сайте ВЭФ.

Путин заметил, что российская сторона уже заявила публично о том, что не будет размещать ракеты — даже после проведения американцами испытаний.

«Мы не будем ее размещать — а мы произведем такие же ракеты, разумеется, — в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования», — сказал президент России.

Москва, добавил глава государства, обеспокоена возможностью появления ракет США средней и меньшей дальности на территории Дальнего Востока. Планы Пентагона о размещении вооружения в Японии и Южной Корее российские власти «не радуют».

«Это нас огорчает и вызывает определенное беспокойство», — подчеркнул Путин.

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По его словам, если запрещенные ДРСМД ракеты появятся в Японии, пусть даже под предлогом сдерживания КНДР, это будет угрожать российской безопасности. Президент РФ указал на тот факт, что в радиус поражения ракет попадут в таком случае «две очень крупные наши военные базы». Речь идет о базе надводных кораблей во Владивостоке и атомных подводных стратегических ракетоносцах, расположенных на Камчатке.

Вопрос размещения американских ракет Владимир Путин планирует обсудить с Японией и Южной Кореей.

В ответ Синдзо Абэ заметил, что Токио не получал от Вашингтона предложений разместить на японской земле ракеты средней и меньшей дальности. В настоящее время в стране размещено то, что «принадлежит Японии».

«Это японская собственность и предназначено для защиты», — заключил японский премьер-министр.