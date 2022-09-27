Путин предупредил о последствиях хищнической политики Запада на мировом рынке продовольствия | 360°

Власть 27 сентября 2022, 13:44 Поделиться Telegram

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Viber Путин предупредил о последствиях хищнической политики Запада на мировом рынке продовольствия Путин: хищническая политика Запада может привести к глобальному кризису продовольствия РИА «Новости»

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Страны Запада провоцируют глобальный продовольственный кризис, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ. Глава государства подчеркнул, что в этих условиях России надо обеспечить свою продовольственную безопасность.

Путин предупредил, что санкции на экспорт российского зерна и удобрений могут привести к глобальному продовольственному кризису.

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«Поставки за рубеж нашего зерна и удобрений по-прежнему, к сожалению — даже не для нас, а для мирового рынка продовольствия, — затруднены», — отметил президент.

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Он добавил, что это результат того, как некоторые ведущие страны выстроили свою политику в сфере финансов и продовольствия.

«И ответственность за него, конечно же, полностью лежит на так называемом коллективном Западе», — заключил глава государства.

По словам Путина, Запад ведет себя хищнически, что отражается на стоимости продовольствия на мировом рынке. Сейчас она на 40% выше, чем в 2020 году.

«И это прямое следствие, без всякого преувеличения, хищнической политики богатейших стран мира, которые продолжают активную скупку продовольствия, используя в том числе эмиссию, которую они постоянно проводят», — подчеркнул Путин.

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