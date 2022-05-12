Путин предупредил Европу о последствиях антироссийских санкций

Направленная против России санкционная политика приведет трудно обратимым последствиям для стран Запада. Как сообщила газета «Известия», с таким заявлением на совещании с правительством выступил президент России Владимир Путин.

Он пояснил, что вводимые ограничения в первую очередь наносят ущерб экономике и национальным интересам западных стран.

«Продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, трудно обратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан», — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в результате все это станет причиной для глобального кризиса, вина за который ляжет на тех, кто, руководствуясь своими политическими амбициями и русофобией, идет на введение санкций. Первые признаки будущих последствий видны уже сейчас. Инфляция в Европе начала расти и в ряде стран уже приблизилась к 20%.