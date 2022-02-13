Путин предупредил Байдена об опасности милитаризации Украины

Запад не осуществляет необходимого нажима на Украину для реализации минских соглашений. Об этом в ходе телефонного разговора заявил президенту США Джо Байдену российский лидер Владимир Путин. Сообщение помощника главы государства Юрия Ушакова привел РБК.

«Наш президент обратил внимание на опасность милитаризации Украины, ее накачку современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма», — сказал Ушаков.

Он таже добавил, что страны Запада не осуществляют «должного нажима», чтобы Киев взял на себя исполнение обязательств.

По словам Ушакова, главы двух государств условились, что высказанные Байденом соображения Москва внимательно рассмотрит и по возможности учтет в реакции на поступившие от США и НАТО позиционные документы.

Ранее США и НАТО передали РФ ответы по гарантиям безопасности. Россия выдвинула свои предложения в декабре минувшего года. Тексты ответов опубликовала испанская газета El Pais.

Штаты заявили, что готовы обсуждать с РФ взаимные обязательства, которые должны ограничить размещение наступательных ракетных систем и сил на территории Украины.

НАТО в своем ответе, в частности, заявил, что не пойдет на компромисс по вопросам, которые считает для себя принципиальными, но при этом не хочет конфронтации с Россией.