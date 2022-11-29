Власть 29 ноября 2022, 00:11 Путин представил к государственным наградам четырех российских дипломатов

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому четверо российских дипломатов представлены к государственным наградам. Документ опубликовали на официальной портале правовой информации.

За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и добросовестную службу глава государства отметил орденом Дружбы посла в Сенегале и Гамбии Дмитрия Куракова. Медали «За заслуги перед Отечеством» II степени получили заместитель директора четвертого европейского департамента МИД РФ Олег Бредихин и советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш. Знак отличия «За безупречную службу» вручили послу по особым поручениям МИД РФ Владимиру Чурову.

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Российские дипломаты на фоне антироссийской политики западных государств оказались в сложных условиях. Об этом неоднократно говорил не только министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, но и президент. Ряд стран препятствуют тому, чтобы дипломаты должным образом исполняли свои обязанности.

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Ранее Путин заявил о масштабном кризисе в международной торговле. Сейчас российские власти делают все для переориентации импорта-экспорта продукции на новые рынки.