Путин предсказал хороший урожай в 2021 году

Урожай 2021 года будет хорошим. Такой прогноз сделал президент России Владимир Путин, его слова привел ТАСС.

«За 2020 год, он пандемийный был, у нас, судя по всему, был рекорд по поставкам на экспорт [сельхозпродукции]», — заметил глава государства.

До этого Россия всегда гордились тем, что поставляет продукцию оборонного назначения. Причем в последние годы объем выходил на 15 миллиардов долларов в год. Однако никому и в голову не приходило, что страна начнет поставлять продукты питания на экспорт, отметил президент.

По его данным, в 2020 году экспорт продукции агропромышленного комплекса составил 30 миллиардов долларов, что в два раза больше, чем продукция оборонных предприятий. Россия сейчас обеспечивает себя основными продуктами питания на 80%.

«Это серьезная вещь», — заметил Путин.

Он также обратил внимание, что хорошие результаты показывает отечественное сельхозмашиностроение. В 2014 году на внутреннем рынке было 20% отечественных сельхозмашин, сейчас — 60%.

«Даже за шесть-семь лет движение очень заметное, серьезное», — заявил президент.

По мнению главы государства, такой результат связан, в том числе, с программой импортозамещения.

«Надеемся на урожай хороший этого года, судя по всему, он должен быть хорошим», — подытожил Путин.

Он поинтересовался размером зарплаты у Героя Труда тракториста Александра Бондаренко. Оказывается, тот получает в среднем 24 тысячи рублей в месяц. По словам российского лидера, «это маловато». Данный размер зарплаты ниже среднего уровня по стране. В связи с этим глава государства призвал руководителей отрасли обратить внимание на этот вопрос.