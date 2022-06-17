Путин предрек смену элит в Европе

Ситуация, которая сегодня складывается в Европе, в конечном итоге приведет к смене политических элит. Такое мнение президент РФ Владимир Путин выразил на полях Петербургского экономического форума.

Путин предрек Европе дальнейшее усугубление неравенства и, как следствие, раскол общества в связи с ошибками в экономике: нынешняя ситуация там приведет к всплеску радикализма и в перспективе — к смене элит.

Также президент России отметил, что Евросоюз как организация утратил свой политический суверенитет.

По его словам, инфляция в странах Европы достигла высоких показателей. И это при том, что ЕС не проводит никаких спецопераций