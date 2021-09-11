Путин предрек рекордный ввод жилья в России в 2021 году

В России в 2021 году может быть установлен рекорд по строительству и вводу жилья. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«В целом по стране может быть рекорд», — процитировал ТАСС главу государства.

Президент заявил об этом, ознакомившись с докладом мэра Москвы Сергея Собянина о том, что в столице в этом году могут построить рекордное количество жилья за историю. Российская экономика сейчас в целом восстановилась, указал Путин.

Он также отметил, что кризис из-за пандемии не мог не отразиться на планах развития Москвы, и спросил у Собянина, не подорваны ли в связи с этим программы расселения по реновации. Градоначальник заверил, что никаких проблем с этим нет.

Президент РФ добавил, что с появлением нового жилья возникают другие вопросы, связанные с созданием социальной и транспортной инфраструктуры. И развитию последней в Москве уделяется большое внимание, признал он. Путин отметил успешную реализацию ряда проектов, в том числе развития Большого кольца метро и пересадочных узлов.

Путин ранее отметил, что Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития.