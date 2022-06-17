Путин предрек рекордный товарооборот с Китаем в 2022 году

Товарооборот России и Китая в 2022 году достигнет рекордных показателей. Об этом на ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин, передал ТАСС.

Глава государства заметил, что сейчас речь идет о цифре в 140 миллиардов долларов — и она будет расти.

«Торговый оборот <…> в этом году будет, наверное, больше — он будет рекордным. Не потому что текущая политическая конъюнктура нас заставляет это делать, нет. Потому что это объективная картина в мире так складывается», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что сотрудничество с Китаем выгодно и интересно.

Российский лидер также заявил, что с председателем КНР Си Цзиньпином у него дружеские личные отношения в полном смысле этого слова. Однако Россия при этом не рассчитывает на то, что Китай будет ей во всем подыгрывать.

Глава государства признал, что могущество Китая растет, нравится это кому-то или нет.

«Движение неизбежно. Нарождаются новые центры силы, мощные, перспективные, динамичные. Кому-то это не нравится. В том числе не нравится и рост могущества Китая. Я напомню, что по объему экономики, по паритету покупательной способности Китай стал экономикой номер один в мире. Это факт, это статистика», — заявил Путин.

Накануне посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, выступая на ПМЭФ, заявил, что показатели товарооборота РФ и КНР за первые пять месяцев 2022 года показали рост почти на 30% и достигли 65,8 миллиарда долларов. Дипломат отметил, что страны уверенно движутся к целевому показателю товарооборота в 200 миллиардов долларов. В 2021 году он достиг 140 миллиардов долларов, что тоже стало рекордом.