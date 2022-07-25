Путин предрек принципиально новый уровень развития российской авиаотрасли

Россия получила уникальную возможность выйти на принципиально новый уровень развития в сфере авиации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства назвал ситуацию, в которой оказалась авиаотрасль на фоне санкций, очевидно сложной. Одновременно она позволит сделать существенный шаг вперед.

«Сложившаяся ситуация <…> дает нам уникальную возможность для выхода на принципиально новый уровень развития, чтобы в полной мере реализовать собственный научный, технологический, промышленный потенциал», — заметил Путин.

По словам президента, «хорошие заделы» у России остались еще с советских времен.

Правительство глава государства призвал сделать все необходимое для устойчивого экономического роста в отрасли на годы вперед. Путин попросил кабмин подробнее остановиться на параметрах программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, которую уже утвердили.

«Авиационная отрасль должна быть готова к быстрому восстановлению объема услуг», — подчеркнул российский лидер.

Внутренний потребительский спрос, сказал Путин, постепенно оживает. Вместе с ним возникнет и опережающий рост спроса на авиаперелеты со стороны россиян.