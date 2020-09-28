Путин предостерег чиновников от «супа с котом»

Президент России Владимир Путин вспомнил русскую поговорку, чтобы предостеречь участников расширенного заседания президиума Госсовета от откладывания решения проблем «на потом».

Глава государства напомнил, что все национальные цели должны быть выполнены до 2014 года, и они остаются неизменными, несмотря ни на какие трудности.

«Сразу хочу подчеркнуть: не стоит откладывать решение сложных, системных проблемных вопросов на потом. Сейчас чего-нибудь попроще сделаем, а потом… Чтобы не было так, как в народе говорят: „А потом суп с котом“. Чтобы работа шла», — отметил Путин.

Сегодня президент России Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Государственного Совета, на котором обсуждались планы по реализации национальных проектов. Мероприятие прошло по видеосвязи.