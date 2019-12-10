Путин предостерег от летящих вслед за пластиковыми стаканчиками камнях и бутылках

Вопрос о приговорах участникам протестов в Москве поднял глава Совета Валерий Фадеев. Он заявил, что брошенный в сторону сотрудника полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку.

Российский лидер предложил обратить внимание на массовые акции протеста, которые происходили происходят сейчас во Франции и в других странах мира. Ему возразил режиссер Александр Сокуров, который заявил, что никаких разрушений вышедшие в Москве протестующие не совершили и действовали вполне деликатно.

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Российский лидер не согласился. Он пояснил, что сначала в полицейского бросают пластиковый стаканчик, потом пластиковую бутылку, потом будет стеклянная тара, камни и в итоге все дойдет до стрельбы.

«Мы не должны допустить вот этого», — подчеркнул президент. При этом он заявил, что право на высказывание своей точки зрения имеют все, но делать это нужно только доступными средствами.

«Есть правила, определенные по проведению тех же публичных акций. Почти во всех европейских государствах за нарушения правил проведения уличных манифестаций или проведения этих акция предусмотрена уголовная ответственность, связанная с лишением свободы», — заявил Владимир Путин.

При этом президент согласился с тем, что правоохранительные органы тоже нарушают закон во время разгона митингов и переходить эти границы недопустимо.

«Можно ли женщину бить в живот? Можно ли полицейского бить? Нельзя, конечно, женщину бить в живот. Но если кто-то бьет женщину в живот, это не значит, что кто-то получает право бить полицейского. И наоборот», — подчеркнул президент.

Акции протеста в Москве начались в середине июля, когда кандидаты от оппозиции не смогли собрать необходимого количества подписей избирателей для выдвижения на выборы в Московскую городскую думу. В итоге они призвали своих сторонников выйти на улицы.