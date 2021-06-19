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    19 июня 2021, 14:52

    Путин предложил запустить программу капитального ремонта школ

    Александр Блинов

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране нужно запустить программу капитального ремонта школ. Она должна быть рассчитана на пять лет, сказал глава государства. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Путин предложил запустить программу капитального ремонта школ

    Путин выступил с таким предложением в субботу на съезде партии «Единая Россия».

    По словам президента, в стране 72% школ, которым нужен текущий ремонт. И каждая десятая школа в стране нуждается в капитальном ремонте. Путин отметил, что такая ситуация абсолютно недопустима.

    Путин заявил, что «Единая Россия» будет контролировать выполнение этой программы.

    Российский лидер ранее призвал допустить родителей к проверкам качества питания в школьных столовых. Об этом он заявил во вторник в ходе встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Путин указал, что нужно организовать все таким образом, чтобы в учебных заведениях соблюдались санитарные условия. По его мнению, эту работу могут организовать родительские комитеты.

    Путин ранее также поручил правительству обеспечить в августе предоставление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей школьникам с инвалидностью старше 18 лет.