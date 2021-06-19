Путин предложил запустить программу капитального ремонта школ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране нужно запустить программу капитального ремонта школ. Она должна быть рассчитана на пять лет, сказал глава государства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Путин выступил с таким предложением в субботу на съезде партии «Единая Россия».

По словам президента, в стране 72% школ, которым нужен текущий ремонт. И каждая десятая школа в стране нуждается в капитальном ремонте. Путин отметил, что такая ситуация абсолютно недопустима.

Путин заявил, что «Единая Россия» будет контролировать выполнение этой программы.

Российский лидер ранее призвал допустить родителей к проверкам качества питания в школьных столовых. Об этом он заявил во вторник в ходе встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Путин указал, что нужно организовать все таким образом, чтобы в учебных заведениях соблюдались санитарные условия. По его мнению, эту работу могут организовать родительские комитеты.

Путин ранее также поручил правительству обеспечить в августе предоставление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей школьникам с инвалидностью старше 18 лет.