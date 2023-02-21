21 февраля 2023, 13:42
Путин предложил выделять маткапитал на детей из новых регионов, рожденных с 2007 года
Президент Путин призвал расширить программу маткапитала для жителей новых регионов России
В России с 1 февраля на величину фактической инфляции проиндексировали материнский капитал, заявил президент Владимир Путин. Он предложил предоставлять эту выплату в новых регионах семьям с детьми, которые родились с 2007 года.
«Право на такую меру есть теперь и у граждан Российской Федерации — жителей новых регионов. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях предлагаю предоставлять [маткапитал] семьям, в которых дети родились с 2007 года», — предложил Владимир Путин.
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По словам президента, именно те, кто родился и вырос в Донбассе и Новороссии, должны стать главной опорой в работе по развитию этих регионов.
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«Хочу обратиться к ним и сказать: Россия на вас рассчитывает», — добавил глава государства.
С 2024 года в РФ увеличат МРОТ, отметил Владимир Путин. По его словам, размет выплаты составит 19 242 рубля.
ДНР
ЛНР
Маткапитал в РФ
Херсонская область
Запорожская область
Послание Путина Федеральному собранию 2023
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