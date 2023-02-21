Власть 21 февраля 2023, 13:42 Путин предложил выделять маткапитал на детей из новых регионов, рожденных с 2007 года Президент Путин призвал расширить программу маткапитала для жителей новых регионов России

Читать 360tv в

В России с 1 февраля на величину фактической инфляции проиндексировали материнский капитал, заявил президент Владимир Путин. Он предложил предоставлять эту выплату в новых регионах семьям с детьми, которые родились с 2007 года.

«Право на такую меру есть теперь и у граждан Российской Федерации — жителей новых регионов. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях предлагаю предоставлять [маткапитал] семьям, в которых дети родились с 2007 года», — предложил Владимир Путин.

Реклама

По словам президента, именно те, кто родился и вырос в Донбассе и Новороссии, должны стать главной опорой в работе по развитию этих регионов.

Реклама

«Хочу обратиться к ним и сказать: Россия на вас рассчитывает», — добавил глава государства.

С 2024 года в РФ увеличат МРОТ, отметил Владимир Путин. По его словам, размет выплаты составит 19 242 рубля.