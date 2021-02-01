Путин предложил ввести административное наказание за призывы к экстремизму

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность внести поправки в статью о призыве к экстремизму. Глава страны предлагает ввести административное наказание при первом нарушении.

Поручение Путина по итогам заседания президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Рекомендовать Верховному суду РФ проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ практику применения статьи 280-й УК РФ „Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности“ и рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по указанной статье», — говорится в одном из поручений.

Доклад о выполнении поручения ведомства должны будут предоставить до 1 июня.

Административная преюдиция предусматривает, что уголовная ответственность наступит только после повторного совершения правонарушения, а на первый раз наказание будет не уголовным, а административным.