Путин предложил ввести административное наказание за призывы к экстремизму
Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность внести поправки в статью о призыве к экстремизму. Глава страны предлагает ввести административное наказание при первом нарушении.
Поручение Путина по итогам заседания президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Рекомендовать Верховному суду РФ проанализировать совместно с Генеральной прокуратурой РФ практику применения статьи 280-й УК РФ „Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности“ и рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по указанной статье», — говорится в одном из поручений.
Доклад о выполнении поручения ведомства должны будут предоставить до 1 июня.
Административная преюдиция предусматривает, что уголовная ответственность наступит только после повторного совершения правонарушения, а на первый раз наказание будет не уголовным, а административным.