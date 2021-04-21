Путин предложил возвращать половину стоимости за поездки в детский лагерь

Президент России Владимир Путин предложил продлить как минимум до конца этого года программу кешбэка, по которой туристу возвращается 20% от поездки. И начать возвращать половину стоимости за поездки в детский лагерь.

«Предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% затрат на туристические поездки по России. Особое внимание должны уделить здоровью наших детей. <…> Детский отдых нужно сделать максимально доступным. Предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке в детский лагерь», — сказал президент.

Глава государства также добавил, что нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма и уже в этом году запустить пилотные проекты, включая проживание в кампусах для студентов, которые отправятся в путешествие по стране.

«Нужно поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах и инициативах. Для них программа частичного возврата средств за путевку будет действовать и в каникулы», — отметил Путин.

В начале выступления президент поблагодарил врачей, медсестер, ученных за проделанную работу в период пандемии.