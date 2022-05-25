Путин предложил увеличить пенсии на 10%

Выплаты для неработающих пенсионеров, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум с 1 июня нужно увеличить на 10%. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин.

Российский лидер напомнил, что страховые части пенсий неработающих россиян с 1 января уже увеличили на 8,6%. После нового повышения размер выплат увеличится до 19,5%.

«Это выше уровня инфляции, рост которой замедлился. И по итогам 2022 года, мы исходим из этого, не превысит 15%», — подчеркнул Путин.

Президент России добавил, что также с 1 июля на 10% увеличится размер прожиточного минимума. В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей. Кроме того, на 10% увеличится минимальный размер оплаты труда — — до 15 тысяч 279 рублей.

Отдельно Путин поручил вдвое увеличить поддержку военнослужащих-женщин с детьми и выплачивать им более 30 тысяч рублей. Кроме того, повышение выплат коснется военных, принимающих участие в специальной операции.